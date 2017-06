Juan Antonio Pizzi: "Volver a poner la máquina en funcionamiento es costoso"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, calificó este viernes como "un resultado justo" el 1-1 de la 'Roja' frente a Rusia, en amistoso disputado en Moscú, y apuntó a mejorar la precisión a la hora de pisar el área rival.

Al momento de analizar el pleito jugado en el Estadio Arena CSKA, el estratega del combinado nacional declaró que "creo que fue un buen partido, con un resultado justo. En el primer tiempo pudimos dominar el partido y tener bastante posesión de pelota, pero el rival acumuló mucha gente. Tuvimos algunas opciones que nos dejan tranquilos".

"Competimos y probamos a algunos jugadores que no veíamos. Siempre creo que se puede mejorar, este equipo puede ser más preciso, y ahora tenemos que seguir preparándonos para la Copa Confederaciones", agregó.

En la misma línea, el otrora DT de la UC afirmó que "la única forma de ser más precisos es con ritmo de partido. Los jugadores hace un mes que no compiten. Volver a poner la máquina en funcionamiento es costoso. Por eso utilizamos estos partidos. Tenemos que ir, a medida de que pasen los días, mejorando. Y esa es la intención”.

Respecto a la presencia de Alexis Sánchez durante el segundo lapso, donde resultó siendo clave al entregar una gran asistencia a Mauricio Isla en el 1-0 parcial en la capital rusa, Pizzi señaló que "él estaba en condiciones. Entrenó muy bien y sabíamos que iba a llegar en buena forma. Estamos satisfechos con el rendimiento de Alexis. Hemos cumplido la idea de llegar preparados".

En cuanto a si Claudio Bravo estará recuperado para el amistoso con Rumania y la posterior participación del 'Equipo de Todos' en la Confederaciones, el hispano-argentino no quiso asegurar su presencia.

"Los médicos están haciendo el máximo esfuerzo para que esté en condiciones. No tenemos certezas del día en que pueda estar (...) Johnny (Herrera) y Cristopher (Toselli) están trabajando muy bien. No vamos a utilizar a ningún jugador que no garantice que esté sano y en condiciones de hacer un esfuerzo", expresó.

Por último, de cara al choque del 13 de junio con Rumania en Cluj, Pizzi reconoció la posibilidad de hacer un número importante de cambios respecto al once que comenzó hoy con Rusia.

"Tenemos gente que no ha participado hoy y que pueden estar el martes. Las condiciones de los rivales son diferentes. Tendremos que modificar lo que creamos conveniente. El viaje es corto y tenemos tiempo para recuperar", sentenció.