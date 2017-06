Jelena Ostapenko dio el batacazo al ganar el Roland Garros con 20 años

La tenista letona Jelena Ostapenko derrotó este sábado a la rumana Simona Halep por 4-6, 6-4 y 6-3 en la final del Abierto de Francia, Roland Garros, y a sus 20 años conquistó el primer Grand Slam de su carrera.

Ostapenko remontó ante Halep un partido que tenía prácticamente perdido. Llegó a estar 3-0 abajo en el segundo set y restó en el tercero con 3-1 en contra.

Remontó la letona a base de bombas. A pesar de su cara de niña buena, Ostapenko tiene un brazo de hierro y un tenis de pura potencia. Hoy conectó 54 golpes ganadores, por tan solo ocho de su rival.

"No me puedo creer que sea la campeona de Roland Garros con 20 años", indicó la joven letona, entrenada por la española Anabel Medina. "Cuando me vi 3-0 abajo traté de seguir luchando, es mi estilo, y me salió todo", agregó tras una hora y 59 minutos de partido. Lo cerró a su estilo, con un revés ganador.

Fue la cuarta remontada de Ostapenko en el segundo Grand Slam de la temporada tras perder el primer set. Con el título, la letona saltará del puesto 47 del ranking al 12, la mejor posición de su carrera.

Con 20 años y dos días, Ostapenko se convirtió en la ganadora más joven de Roland Garros desde Iva Majoli en 1997 y en la campeona de Grand Slam más joven desde la rusa Maria Sharapova en el US Open 2006.

La letona, que en su única participación previa en Roland Garros había perdido en primera ronda, no había ganado hasta el momento ningún título como profesional. El último tenista que estrenó su palmarés en Roland Garros fue el brasileño Gustavo 'Guga' Kuerten. Lo hizo el 8 de junio de 1997, justo el día que nació Ostapenko.

En el tenis femenino hay que remontarse un poco más atrás en el tiempo. La última en estrenar su palmarés en un grande fue Barbara Jordan en el Abierto de Australia de 1979.

Halep seguirá de momento sin conquistar un Grand Slam. A pesar de que la rumana es una de las jugadoras más constantes de los últimos años, por ahora se le resisten los grandes títulos. La de hoy era su segunda final de Grand Slam tras la de Roland Garros en 2014, en la que cayó ante la rusa Maria Sharapova.

La rumana de 25 años perdió además la posibilidad de ascender por primera vez al número uno del ranking mundial, que de momento seguirá en manos de la alemana Angelique Kerber.