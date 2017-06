Nadal tras ganar su décimo Roland Garros: "No sé si habrá alguien que me supere"

19:15 El español no perdió ningún set en el torneo y en la final aplastó al suizo al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1.

El español Rafael Nadal aseguró que hoy hizo "historia" al conquistar su décimo tí­tulo de Roland Garros y que tiene dudas de que alguien le vaya a superar.

"Siempre digo lo mismo: si lo he hecho yo, lo puede hacer otro. Pero se tienen que dar muchas circunstancias para llegar a esta cifra. No sé si yo voy a ver a alguien que me supere", explicó Nadal tras batir al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1 en la final del Abierto francés.

El español se convirtió en el primer hombre de la historia de tenis en ganar diez veces el mismo Grand Slam. "Es algo que quedará y que no se habí­a hecho en un torneo de este calibre en nuestro deporte. Me hace ilusión hacer algo así­ que quede para la historia", señaló el campeón de 15 Grand Slam.

"Ganar 15 es increíble y diez aquí­ todavía más", añadió Nadal, que aseguró estar todaí­a muy motivado por seguir conquistando títulos. "Mi motivación está todavía ahí­. Quiero seguir peleando por cosas importantes como hoy".