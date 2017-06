ANFP por Bravo: "Se sabía con anticipación que iba a viajar"

El vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, salió a aclarar la situación de Claudio Bravo en la Copa Confederaciones, luego de que se pusiera un manto de dudas respecto a la razón de su ausencia en el amistoso de mañana de La Roja contra Rumania.

Los cuestionamientos surgieron porque hoy El Mercurio publicó que el capitán de la selección chilena había sido dado de alta, pero esta mañana el técnico, Juan Antonio Pizzi, junto al doctor de la selección salieron a aclarar que Bravo aún no estaba recuperado y que no jugaría.

En paralelo, el jugador lesionado salía de la concentración para viajar por tres horas a Barcelona , donde mañana debe enfrentar un juicio laboral contra el Real Sociedad

Fazio dijo que lamentaba esa descoordinación, pero que el viaje de Bravo y su situación médica "transitan por carriles distintos".

Consultado sobre si no sería perjudicial que el capitán viaje lesionado tres horas de ida y tres de vuelta, Fazio dijo que según el informe médico no lo sería y complementó diciendo que se sabía con anticipación que iba a viajar y que le parece sensato el viaje, debido a su importancia.

"El capitán no estaba para jugar mañana, por lo tanto decir que haya salido 24 horas antes de jugar no es exacto porque no iba a jugar, no tenía el alta médica", reiteró.