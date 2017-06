Johnny Herrera asumió responsabilidad en el tercer gol que anotó Rumania

17:16 No obstante, sostuvo que en los dos primeros no tuvo mucho qué hacer. Afirmó que se arriesgó mucho para ser un partido amistoso y que cuando comience la Copa Confederaciones la actitud "va a ser muy distinta".

Chile superaba por dos goles a la selección de Rumania en el amistoso previo a la Copa Confederaciones cuando la expulsión de Gary Medel hizo tambalear al equipo que terminó derrotado 3-2.

El arquero de La Roja, Johnny Herrera, aseguró que "en los primeros goles creo que prácticamante no había nada que hacer y en el tercer gol hay un poco de responsabilidad. Una pelota en que quedo un poco pasado, me pica hacia al medio el rebote: gol. Obviamente hay una responsabilidad de mi parte que asumir, pero el resto fue un partido tranquilo que jugándolo con un hombre menos no es fácil".

Su actuación le costó ser protagonista de algunos memes , no obstante tras el mea culpa también dijo que si le toca ser titular en la Copa Confederaciones, irá "con toda la confianza el domingo, estamos tranquilos y el desafío es importante para todos. Y si me toca, feliz de afrontar ese desafío".

A su juicio, Chile "fue demasiado amistoso" con Rumania. "Incluso se conversó antes. No era necesario arriesgar tanto estando a tan poco tiempo de algo tan importante. Nos vamos relativamenbte conformes porque 11 contra 11 fue un partido con mucha dinámica y tranquilo (...) para el partido oficial la actitud va a ser muy distinta", advirtió.