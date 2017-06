Óscar Opazo realizó sus exámenes médicos para integrarse a Colo Colo

El lateral izquierdo Óscar Opazo llegó esta tarde a la Clínica Meds de Santiago para realizarse los últimos chequeos médicos que sellarían su incorporación a Colo Colo, equipo con el disputará el Torneo de Transición.

El ex jugador de Santiago Wanderers afirmó a radio ADN que su arribo al cuadro albo "es un paso muy importante. Estoy muy agradecido con Wanderers que me hizo crecer como jugador y como persona. Trataré de aprovecharlo al máximo la oportunidad que me están dando en Colo Colo".

Si los resultados del examen físico resultan positivos, su fichaje en el equipo se concretaría durante los próximos días.

Al arribo Opazo se sumaría próximamente el del ex Universidad de Chile y Palestino, Nicolás Maturana, quien sería del gusto del DT Pablo Guede.