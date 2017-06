El escándalo de conversaciones hot que afecta al ex futbolista argentino Diego Latorre

Un escándalo de infidelidad de aquellos es que que está enfrentando el ex futbolista de Boca Juniors y actual comentarista de Fox Sports, Diego Latorre, esto luego que los medios argentinos publicaran una serie de conversaciones hot con la modelo Natacha Jaitt.

El periodista deportivo, que está casado desde 1992 con Yanina Latorre, le lanzó sugerentes mensajes a Jaitt.

Uno de los mensajes, que fueron publicados por Minutouno , decía lo siguiente:

- Jaitt: Dale, estoy con muchas ganas de cog..

- Latorre: Mándame alguna prueba. Así me paj.. un poco. ¿Puede ser a las 7:30 en tu casa. O en tu casa no?

- J: En casa no, telo. Banca que me saco foto.

- L: MMM. ¿Tengo que confiar?

- J: Obvio

- L: Qué cagada que no hay un lugar seguro.

Ante la aparición de las evidencias, Jaitt reconoció la veracidad de los textos y lamentó la filtración a la prensa.

“Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Pudieron más otras cosas que no voy a hablar. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego”, señaló la modelo en su programa radial.