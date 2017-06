Floyd Mayweather peleará con Conor McGregor el 26 de agosto en Las Vegas

El campeón de boxeo estadounidense, Floyd Mayweather, saldrá de su retiro para pelear con la estrella de la UFC, Conor McGregor, en un gran evento programado para el 26 de agosto en el MGM Las Vegas.

Mayweather anunció la realización de la batalla en las redes sociales, sin puntualizar los detalles del contrato, aunque se presume que en el acuerdo habrían varios millones de dólares involucrados.

El esperado encuentro entre el boxeador (40 años) y el luchador de artes marciales mixtas (28) fue denominado como la "Pelea del Siglo", debido a la popularidad de los contrincantes y las diferencias en sus respectivas disciplinas, las que se pondrán a prueba.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft