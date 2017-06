Mark González presentó nuevo perfume de Antonio Banderas en Santiago

El jugador Mark González fue el encargado de presentar un nuevo perfume de Antonio Banderas esta tarde en Mall Plaza Vespucio. Se trata de "Secret Tempation” que más allá de ser un evento publicitario donde el jugador regaló 10 fragancias, se transformó en una serie de críticas contra el ex ColoColo.

La reacción de los hinchas quedó evidenciada en redes sociales. Esto, luego que el esposo de Maura Rivera llegara a un acuerdo con Blanco y Negro para finalizar su vínculo con el plantel tras el pago de tres meses de sueldo ($60 millones).

La línea de perfumes de Mark González es ideal para usarla después de mojar la camiseta... oh wait

Mark González no juega, pero la rompe lanzando calzoncillos y perfumes. #ElQuePuedePuede pic.twitter.com/NobJfmErzX

Mark Gonzalez presente su nuevo perfume, no me lo compro ni cagando. Demás que se me desgarra el olfato ????