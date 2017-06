Gonzalo Espinoza: "Tengo ganas de quedarme en la 'U'"

El mediocampista nacional Gonzalo Espinoza reiteró este jueves su deseo de seguir vistiendo la casaquilla de Universidad de Chile, pese a finalizar su contrato con los azules tras el Torneo de Clausura.

Tras levantar la copa de campeón con el elenco colegial y cumplir con su período de vacaciones, el nacido en Constitución debe definir su futuro. Al menos, el volante tiene claras sus preferencias.

"Tengo ganas de quedarme en la 'U', pero quiero negociar como jugador libre", expresó el jugador de 27 años.

"He escuchado un par de cosas. Me he enterado por la prensa. Estoy esperando y conversando con mi representante. Tengo ganas de quedarme en la 'U'", agregó.

Por ultimo, Espinoza aclaró que "voy a negociar como jugador libre, esperemos que sea para quedarme y si no, buscaremos el mejor paranorama para mi futuro".