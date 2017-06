Martín Rodríguez: "Me considero una alternativa a Alexis Sánchez"

El mediocampista nacional Martín Rodríguez se consideró preparado este viernes para ser una alternativa a Alexis Sánchez en la 'Roja' durante la Copa Confederaciones en Rusia.

"Creo que me he preparado de muy buena manera para afrontar lo que viene. Sabemos la calidad de Alexis Sánchez, pero sí me considero una alternativa para el profesor", dijo el atacante del Cruz Azul, que siempre mostró un respeto reverencial por su compañero.

"Todos saben lo que significa Alexis Sánchez en la selección. Yo trato de aprender de él y de sus consejos", agregó el jugador de 22 años. "Desde que me llamaron me sentía muy feliz de ser parte de todo esto, siempre fue un sueño representar a mi país y quiero demostrarlo dentro de la cancha si me toca y si no, apoyando a mis compañeros".

"Todos sabemos lo que ha ganado esta selección, la 'Generación Dorada'. Estoy orgulloso de estar aquí, me falta mucho para llegar a donde están ellos, pero voy a seguir trabajando para ser titular", señaló.

Respecto a su experiencia en el fútbol mexicano bajo las órdenes del técnico español Paco Jémez, Rodríguez dijo que fue "muy positiva".

"Me costó adaptarme a la altura, pero creo que me acoplé al equipo de la mejor manera y jugué bastantes partidos. Saco la mejor enseñanza del Cruz Azul. Y además me dio el paso para estar en esta Copa Confederaciones", dijo.

El combinado bicampeón de América debutará este domingo ante Camerún y después tendrá como rivales a Alemania y Australia, los otros integrantes del Grupo B.