Pizzi dijo que "se tomarán hasta mañana" para evaluar participación de Alexis Sánchez

El técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, se refirió a la salud de Alexis Sánchez y Claudio Bravo desde Rusia, a menos de 24 horas que debuten en el duelo ante Camerún.

En relación al "Niño Maravilla" confirmó que el jugador tuvo un esguince en el tobillo izquierdo, la misma pierna donde tuvo la lesión en la Copa América Centenario.

"Los resultados de los estudios son favorables y optimistas dentro de lo que es la lesión, pero comprendemos que el jugador todavía siente dolor y por eso nos vamos a tomar hasta mañana para evaluar su participación", añadió.

Sobre Claudio Bravo y su ausencia en el debut de mañana ante Camerún, señaló estar tranquilo por la evolución del portero, "a mi no me gusta hablar de hipótesis sobre fechas en las que estará a disposición mía, pero me deja tranquilo que complete su recuperación".

Agregó que irán tomando decisiones según las evaluaciones diarias que hagan, "nosotros no exponemos a ningún jugador que no esté en condiciones de jugar".

Finalmente, consultado por Jhonny Herrera, Pizzi volvió a reiterar que no le gusta comparar la actuación de los jugadores, "todos tienen virtudes y defectos. Debemos valorar a todos los profesionales".

Respecto a cómo está el plantel para afrontar un nuevo certamen internacional, ‘Macanudo’ indicó que “el grupo está muy bien. Hemos hecho una muy buena preparación. Estamos tranquilos y convencidos que hemos cumplido con todo el cronograma. Se hizo a la perfección desde sus descansos e integración al equipo”.

Ante la manera en que enfrentarán a los campeones de África, el hispano-argentino señaló que “vimos el partido con Colombia. Si bien participaron jugadores que no forman habitualmente en la oncena titular, nos sirvió para tener la referencia más reciente de cómo está actualmente la selección. Nosotros vamos a tratar, lo que siempre hacemos, imponer nuestro juego y someter a nuestro rival a lo que nosotros pretendemos hacer. Si conseguimos eso, relativizamos las virtudes del equipo rival”.