Herrera tras el debut contra Camerún: "Para mí siempre van a ser más importantes los de la U”

Ante la lesión de Claudio Bravo, Johnny Herrera fue el arquero titular en el debut de Chile por la Copa Confederaciones en el 2-0 ante Camerún.

El portero de Universidad de Chile dijo sobre el encuentro que "con la selección es el partido más importante, pero para mí siempre van a ser más importantes los de la U".

Sobre el partido en particular, el cuidavallas expresó su conformidad. "Es positivo porque primero se ganó. Nos quedamos con los puntos y mejor si no nos hacen goles".

Herrera también no perdió la oportunidad de criticar el sistema de videos. "El fútbol pierde la esencia con el vídeo asistencia. Veo el gol de Eduardo en el primer tiempo y pienso que no está offside. No es a lo que estamos acostumbrados, más todavía en Sudamérica".