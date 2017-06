Beausejour y el uso del VAR: "Faltó el show del entretiempo y que le agregaran dos cuartos más para que fuera fútbol americano"

La tecnología llegó al fútbol y al parecer para quedarse. El uso del VAR fue comentario obligado al interior del camarín de la Selección Chilena, pues tuvo directa implicancia en un gol anulado y otro cobrado para Eduardo Vargas.

El más crítico fue Jean Beausejour, al señalar que "fue raro. Tengo una opinión particular, lo del line gol no tengo ningún problema, puede ser hasta beneficioso, pero se distorsiona el juego si se usa mucho, independiente si te beneficia o no. Yo prefiero que no sea tanto. Faltó el show del entretiempo y que le agregaran dos cuartos más para que fuera fútbol americano. No es lo mismo, Y lo pueden responder más los que hicieron los goles pero claramente no es lo mismo".

Eduardo Vargas, el protagonista de ambas acciones polémicas, explicó que "sentí impotencia en el primer gol. Para mí no estaba fuera de juego, desmotiva celebrar el gol y que tres minutos después lo anulen. Desmotiva al equipo, seguimos con la misma fuerza y las ganas de sacar el partido adelante".

Sobre el partido en particular, señaló que "estoy muy feliz por el equipo. Fue un excelente primer tiempo de todos nosotros".