Puch se diferencia de Alexis: "Cada jugador aporta cosas distintas"

El chileno Edson Puch defendió hoy su actuación ante Camerún en la Copa Confederaciones de fútbol, donde tuvo la difí­cil tarea de sustituir al lesionado Alexis Sánchez.

"Estoy contento. Cada jugador aporta cosas diferentes yo creo que se hizo bien, aunque no pudiera jugar como él", advirtió el delantero, que dejó su lugar a la estrella del Arsenal a los 58 minutos de partido. Sánchez no entró en el once por un esguince de tobillo, pero acabó ingresando al campo con el marcador 0-0 e intervino decisivamente en las dos jugadas en las que Chile consiguió el 2-0 final.

El estado fí­sico del máximo goleador histórico de Chile sigue siendo delicado, por lo que Puch podrí­a volver a ocupar un lugar en el once inicial en los próximos partidos. El jugador del Necaxa mexicano aseguró que está preparado y tiene el sistema de juego chileno perfectamente "asimilado". "Claro, no soy un niño. Tengo 31 años y sé bien cómo juegan", advirtió.

Por otro lado, el atacante alabó la "paciencia" de la selección para buscar el gol sin desesperarse. "Este equipo lo fuerte que tiene es la paciencia. No hay apuro en el ataque, se rota mucho la pelota. Eso es bueno. Es importante saber cuándo atacar y dar el último pase", dijo. Respecto al próximo rival de Chile, la campeona mundial Alemania, Puch aseguró que conocen de la calidad de la selección europea. "Pero no estamos muy preocupados", afirmó.

El delantero reveló que la celebración del equipo chileno -todos sentados simulando manejar una videoconsola- se debe a que el juego Mario Kart se puso de moda entre el plantel. "Eduardo (Vargas) nos pegó a todos el juego y ahí­ estamos todos jugando para pasar el tiempo", señaló con una sonrisa.