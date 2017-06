Marcelo Díaz, crítico del videoarbitraje: "Quita la esencia del fútbol"

El chileno Marcelo Dí­az se mostró hoy crítico con el sistema de videoarbitraje, al que acusó de quitarle "esencia" al fútbol. "Le quita la esencia al fútbol, se ve raro. No puedes celebrar un gol hasta que se revisa la jugada. Si se va a implementar, que sea de buena manera", se quejó el jugador del Celta de Vigo en Moscú, donde está disputando con su selección la Copa Confederaciones.

El uso de las imágenes de televisión está pasando una prueba de fuego en el torneo ruso, ya que si aprueba será utilizado tambié en el Mundial de 2018 en el mismo país. El sistema se utilizó el domingo profusamente, tanto en el partido entre México y Portugal en Kazán como en el Chile-Camerún en Moscú.

En este último, los chilenos vieron cómo el árbitro anulaba un gol a Eduardo Vargas justo en el final del primer tiempo por fuera de juego tras recibir instrucciones desde la cabina de televisión. En la segunda mitad fue al contrario, ya que concedió un gol finalmente a Vargas en una jugada que venía precedida de un supuesto offside de Alexis Sánchez.

La FIFA mostró imágenes constatando el acierto del árbitro de video (VAR), pero aún así Díaz se mostró hoy en desacuerdo durante una rueda de prensa en el hotel de concentración en Moscú. "Para mí, ayer Eduardo estaba habilitado en el primer gol. Y sin embargo, en el segundo, Alexis estaba en offside en la jugada anterior", lanzó.

"Yo creo que el sistema ayer dejó mucho que desear, pero espero que pueda mejorar". En cuanto al desempeño del equipo, el centrocampista destacó la primera media hora de juego ante Camerún, en la que los chilenos fueron muy superiores.

"El partido de ayer, sobre todo el primer tiempo, nos deja muchas cosas positivas y tenemos que seguir recalcándolas. Lo que se vio la primera media hora, en la que pudimos marcar varios goles, es lo que es esta selección". El equipo tuvo más dificultades en la segunda parte, con un claro desgaste físico, pero según Díaz es algo por lo que "no hay que preocuparse".

"Es verdad que el primer partido siempre cuesta", dijo. "Pero siempre hemos ido de menos a más en las competiciones". El próximo partido de Chile será el jueves en Kazán ante la actual campeona mundial, Alemania, en un duelo en el que probablemente se dirima el vencedor del Grupo B. Pese a que viajaron sin sus mejores hombres, Dí­az cree que los germanos siguen siendo un rival muy peligroso. "Sabemos que juegan con nuestro estilo, con nuestra formación. Creo que la adaptación en ese partido será fundamental. El que tenga mayor control tendrá más opciones de quedarse con el triunfo. Yo jugué en Alemania y sé de lo que se trata. Tendremos que estar muy concentrados y no dejarles crear, porque son muy peligrosos", explicó.

Lesionado en una rodilla en marzo, el jugador de 30 años dijo no sentirse aún en plenitud, pese a que el domingo compleó el partido en el estadio Spartak. "Para la alta competencia, no, claramente no (estoy al máximo)", admitió. "Contra Burkina Faso recibí un golpe que me produjo un esguince en la rodilla. Me pude recuperar, pero aún me faltan entrenamientos, partidos. Ayer fue super importante haber terminado el partido ante un equipo super fuerte. Gracias a Dios lo hice sin ningún problema. Espero que esto vaya a mejor".