Copa Confederaciones: rivales de la Roja cierran la primera fecha del grupo B

Los dos rivales restantes de La Roja en la Copa Confederaciones: el campeón del mundo, Alemania y Australia, se miden hoy para completar la primera fecha del grupo B.

Los alemanes, se presentan en el torneo con un equipo joven y de proyección, y el técnico, Joaquim Löw ha señalado que "los jugadores están haciendo un muy buen trabajo y tienen una muy buena disposición para aprender. El plantel está en el momento justo para este desafío".

Hoy, no será de la partida el arquero del Barcelona y ex compañero del capitán de la Roja, Claudio Bravo, Marc Andre Ter Stegen, pero Low también ha dicho que algunos de los jugadores que no estén presentes hoy ante los oceánicos, sí podrían alinear frente a Chile.

Chile y Alemania se enfrentan el jueves desde las 14 horas en Kazan, por la segunda fecha de la primera ronda del certamen.