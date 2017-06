Maradona repasó a Sampaoli, lo apodó "el Corcho" y ninguneó amistoso con Singapur

Diego Maradona, ex jugador y ex DT de la selección argentina arremetió contra el actual entrenador de la albiceleste, Jorge Sampaoli, y contra las primeras decisiones del casildense.

Maradona dijo que fue Juan Sebastián Verón quien le armó la nómina a Sampaoli, para los primeros encuentros de su "era", ante Brasil y Singapur. "Mejor que Verón haga la lista de Inglaterra y no la de Argentina", dijo según consignó el diario La Nación.

El histórico jugador además dijo que "Sampaoli me falseó, cuando estábamos en Croacia me dijo que quería hacerme un homenaje en Sevilla, que quería conocerme, que queria hablar de fútbol. Cuando se le dio de la selección no me llamó más y despues me entero que lleva a ocho entrenadores".

"Si va a tener ocho entrenadores que se que quede en la casa. Estoy muy enojado con el 'Corcho'", dijo Maradona, sin especificar por qué el apelativo contra Sampaoli.

El ex campeón del mundo continuó con el ataque y dijo que "le tiras la pelota con el pie y te la devuelve con la mano. A Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio. Todos hablaban del Sevilla de Sampaoli, pero fue a Barcelona y se comió cinco".

También Maradona ninguneó el amistoso entre Argentina y Singapur y dijo que el rival de la Albiceleste "eran 11 muchachos agarrados del puerto de Singapur y le metieron la camiseta".

"Con Brasil está bien, pero con Singapur no muchachos. Sino hacemos un partido entre nosotros y jugamos contra la selección", dijo el histórico "10" trasandino.