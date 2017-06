Nicolás Maturana: "¿Qué jugador se puede resistir a Colo Colo?"

El mediocampista nacional Nicolás Maturana exteriorizó este lunes su felicidad por concretarse su paso a Colo Colo y valoró además ser compañero el segundo semestre del talentoso volante Jorge Valdivia.

El formado en Universidad de Chile llega al ‘Cacique’ desde el Necaxa mexicano y se suma al ‘Mago’, al arquero argentino Agustín Orión y al lateral derecho Óscar Opazo como las nuevas caras del elenco que dirige Pablo Guede con miras al Torneo de Transición, Copa Chile y la Supercopa nacional.

En la Clínica Meds, donde se sometió a pruebas físicas, Maturana se refirió a su fichaje por el elenco popular. "Estoy contento de llegar a Colo Colo. Lo venía viendo con Pablo (Guede) y se dio la opción. Quise venir a un club grande, las expectativas son altas y quiero hacer lo mejor posible (...) Quiero aportar mi granito de arena para a fin de año estar celebrando", expresó.

"¿Qué jugador se puede resistir a Colo Colo? No me resistí y quería venir para empezar a jugar seguido, algo que no pude hacer en México, donde no jugué lo que necesitaba y por eso no lo pensé dos veces", complementó el jugador de 23 años.

Consultado por el arribo a Pedrero de Jorge Valdivia, en su regreso al elenco popular tras 11 años, Maturana señaló que "va a ser extraordinario jugar con alguien de la calidad de él, que te puede dejar solo contra el arco, es una gran contratación que hizo Colo Colo".

La casaquilla de Colo Colo será la octava casaquilla de Maturana en su carrera. Previamente defendió a la ‘U’, Rangers, Barnechea, Deportes Iquique, Alcoyano de España, Palestino y Necaxa.