Salah y eventual postulación para que Chile organice el mundial de 2026: "Lo he estado pensando"

Desde Moscú, donde se encuentra con motivo de la participación de la selección chilena en la Copa Confederaciones, el presidente de la ANFP, Arturo Salah, reconoció que le ha dado vueltas a la posibilidad de postular a la organización de la Copa del Mundo 2026.

En conversación con La Tercera, Salah dijo que "hay un concepto nuevo, que es la posibilidad de hacerlo en conjuunto con otros países. Está abierta la postulación para 2026. Tenemos que ver nosotros si podemos asociarnos con nuestros vecinos para eso".

"Yo lo he estado pensando, pero todavía no lo he hablado colectivamente. Hace una semana se abrió la postulación para la Copa del Mundo de 2026", dijo el timonel de la ANFP.