Nicolás Maturana: "Soy hincha de Colo Colo así que me voy a entregar el doble"

El mediocampista nacional Nicolás Maturana fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2017-2018 del balompié nacional, jugador que apuntó de entrada su felicidad por llegar al “club del que soy hincha desde niño”.

En sus primeras palabras con la casaquilla del elenco popular, el formado en Universidad de Chile declaró que “soy hincha de Colo Colo desde niño, así que me voy a entregar el doble. Estoy emocionado de llegar acá, he luchado bastante. Quería venir acá, de niño fue un sueño para mí. Quería vestir la camiseta de Colo Colo. Soy profesional, si jugaba por la ‘U’ tenía que dar lo máximo”.

El jugador que llega al ‘Cacique’ desde el Necaxa volverá a ponerse a las órdenes de Pablo Guede, quien lo dirigió en Palestino. Del técnico de origen argentino, el también extremo indicó que “es un técnico que me conoce. Que me sacó el mejor rendimiento jugando en Chile. Vengo a jugar donde él me ponga. (Guede) va a sacar mi mejor rendimiento, lo tengo claro”.

Incluso, el futbolista de 23 años reconoció recibir amenazas por su arribo a Pedrero, que vendrían siendo de barristas de Universidad de Chile. “Te llegan mensajes al Whatsapp, pero no me dejo llevar por las amenazas. Los mensajes (amenazantes) no eran de los hinchas de Colo Colo, así que no se preocupen. Me da lo mismo el tema. Me van a amenazar, está bien. Da lo mismo, voy a cambiar mi teléfono”, apuntó.

Además de señalar que “vengo con un objetivo claro: salir campeón”, Maturana valoró el regreso a Colo Colo de Jorge Valdivia, quien después de 11 años volverá a defender la camiseta alba. “Le va a hacer muy bien al equipo. Estoy feliz y emocionado de jugar con un jugador de esa calidad”, aseveró.

Por último, consultado por la posibilidad de llegar a la Selección al estar en una mejor vitrina, el extremo indicó que “lo más importante es hacerlo bien en Colo Colo, después pensaré en eso. Hay una generación dorada y tenemos que estar contentos. Pensar en el recambio todavía lo veo ilógico, por eso primero tengo que pensar en mi nuevo club, hacerlo bien acá y después pensar en la Selección”.