ANFP y el tema premios: "Todo va bien encaminado, se solucionará pronto"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, se refirió este martes al polémico tema de los premios del seleccionado por la participación en la Copa Confederaciones, afirmando que “va todo bien encaminado”, y llamó a no subestimar a la ‘joven’ selección de Alemania en la antesala al compromiso de este jueves en Kazán, por la segunda fecha del Grupo B.

Pese a que Salah afirmó a fines de mayo la voluntad de la ANFP de zanjar el tema de los montos antes del arranque del torneo de los campeones, para no repetir lo ocurrido en la Copa Centenario, aquello no ocurrió. Esta demora ha generado inquietud en el plantel de jugadores, que no han dudado en manifestar su molestia.

Consultado por el tema premios, el máximo dirigente del balompié nacional declaró en rueda de prensa que "todo va bien encaminado. Dadas las circunstancias se hace todo más difícil, pero vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. De seguro será lo más pronto posible".

En tanto, el vicepresidente del organismo, Andrés Fazio, señaló que. Hemos conversado con los jugadores y creemos que vamos a llegar a un buen acuerdo”.

Por otro lado, el otrora seleccionador chileno hizo un llamado para no subestimar a Alemania, que llegó con su team B a afrontar la Copa Confederaciones. En su estreno, el actual campeón del mundo se impuso por 3-2 a Australia.

“Hay que destacar un fútbol tan estructurado como el alemán. Tiene muy claro su hilo conductor respecto a cómo se va desarrollando el fútbol y la política técnica. Es una federación que está muy consolidada, con planes que permanecen en el tiempo y con un equipo de primer nivel mundial. Les pediría a los chilenos que no se confiaran en hablar de equipo alternativo, sino que vamos a enfrentar de igual a igual como ha sido el sello de este grupo de seleccionados nuestros", dijo.

, agregó.

Además, el otrora presidente de Blanco y Negro se refirió brevemente al arribo de Jorge Valdivia y el experimentado arquero argentino Agustín Orión a Colo Colo. “Son grandes jugadores y todo lo que sirva para enriquecer el torneo es positivo”, dijo.

Por último, Arturo Salah anunció que la resolución del TAS por los puntos restados a Bolivia en Clasificatorias se resolverá el 31 de agosto. “El tema del TAS es entre Bolivia y el Tribunal, el resto estará como audiencia”, sentenció.