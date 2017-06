Una explosión obligó a evacuar la estación central y Grand Place de Bruselas

Fuertes ruidos que parecían explosiones se escucharon en una estación de trenes de Bruselas el martes, reportaron los medios locales, lo que dio pie a que una plaza cercana fuera evacuada.

Algún tipo de estallido ocurrió en la Estación Central de Bruselas, dijo el portavoz de los bomberos Pierre Meys, según la emisora RTL.

Medios belgas informan de que un hombre que llevaba un cinturón de explosivos "ha sido neutralizado" por las fuerzas de seguridad, que han desplegado un perímetro de seguridad en torno a la estación central de trenes.

La policía de Bruselas tuiteó que hubo "un incidente con un individuo en la estación. La situación está controlada".

La plaza principal de Bruselas, llamada Grand Place, una gran atracción para turistas, fue evacuada junto con la estación de trenes, que está a unos 200 metros de distancia.

Bélgica ha estado en alerta máxima desde que unos suicidas detonaron sus explosivos en el tren subterráneo y en el aeropuerto de la ciudad el 22 de marzo del 2016, matando a 32 personas.

Military arriving to central station in #Brussels where the explosion happened pic.twitter.com/EYfnb68mSK