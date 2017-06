Se canceló la presentación del Mago Valdivia en Colo Colo

Se cancela la presentación !! — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 21 de junio de 2017

Estaba todo listo. La mesa puesta y las cámaras encendidas, pero algo pasó que la presentación de Jorge "Mago" Valdivia en Colo Colo se suspendió a último minuto.

Esto fue dado a conocer por el mismo jugador vía Twitter y aunque la dirigencia no da explicaciones al respecto, el propio jugador en su cuenta de Twitter anunció con posterioridad, que se debió a un viaje del presidente del club, Aníbal Mosa, fuera de Santiago. Valdivia, quien ya realizó su primera práctica junto al elenco albo, además dijo que le fue comunicado que la presentación se realizaría mañana.

me dicen q el presidente tuvo q viajar.Una pena xq vino mucha gente ,niños ,a pesar del frío. La información es q mañana se realiza. — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) June 21, 2017

La llegada del ex Palmeiras se confirmó hace dos días, junto con el arribo de los refuerzos Agustín Orión y del ex Universidad de Chile y Palestino, Nicolás Maturana. Su caso había estado marcado por tiras y aflojas económicos. Según informó El Mercurio a fines de junio, el volante estaba pidiendo un sueldo anual de US$ 1 millón.

El ex Palmeiras visitó ayer el estadio Monumental con su hijo y ayer se hizo con éxito los exámenes médicos.

Además, al conversar con el sitio oficial del club, comentó que estaba muy feliz de volver: "Es un sueño que dentro de mi familia se hace realidad. Estoy feliz de volver a la institución que me vio nacer, prácticamente", dijo agregando que su sueño es "ser campeón y obviamente posicionar a Colo Colo en torneos internacionales. Que nos vaya bien en eso".

"Estoy consciente de que solo depende de mí que esta ilusión del hincha colocolino se mantenga con el tiempo (…). Que esta vuelta sea alegre para todos", dijo.

