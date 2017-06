Pizzi confirmó que Alexis Sánchez será de la partida ante los alemanes

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi y, el mediocampista Arturo Vidal, anticiparon el duelo de mañana entre la Roja y el actual campeón del mundo, Alemania, por la segunda fecha del grupo B de la Copa Confederaciones.

El seleccionador dijo que "tenemos que encontrar cómo sortear las dificultades del equipo rival" y planteó que el equipo se encuentra bien preparado físicamente. "Estamos en buenas condiciones para afrontar el partido de mañana y lo que queda de campeonato", dijo Pizzi.

El DT, además descartó al capitán Claudio Bravo para el duelo ante los alemanes y sostuvo que "ha evolucionado favorablemente, cumpliendo los plazos que habían dado los médicos. Lo hemos visto más activo en los entrenamientos y en breve va a estar a disposición nuestra".

De la presencia de Alexis Sánchez, en tanto, Pizzi dijo que "mañana será de la partida". "Ha entrenado a la par, sin dolor y los médicos me autorizan o no para usarlo. Lo que me han dicho es que está disponible".

Pizzi elogió además a la selección alemana, que en este torneo se presentó con una escuadra de proyección,. "A pesar de su juventud, tiene la esencia de la selección que viene en 14 años en los primeros lugares" dijo el entrenador de la Roja.

Vidal, en tanto, reiteró que el objetivo de la Roja es obtener el trofeo que disputan los campeones continentales y sobre el duelo ante los campeones del mundo dijo que "el ranking FIFA no ayuda mucho mañana". "Jugamos en su casa y les demostramos que el fútbol de Chile había mejorado", dijo el jugador del Bayern Munich en relación con el amistoso disputado en 2014 en la fase de preparación del mundial de Brasil.

Sobre ese encuentro, Vidal dijo que "ese partido siempre lo miro, es una enseñanza que nos ayudó a crecer, a pararnos de igual a igual contra cualquiera. Cuando uno se propone algo, se puede lograr".

"Espero ganar muchas cosas con la selección, estamos en el momento preciso de ganar muchas cosas, tenemos al equipo, el cuerpo técnico y los jugadores. Por mi parte, espero seguir jugando hasta los 40 años en la selección si Dios quiere", dijo el "rey Arturo".