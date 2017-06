Pablo Guede se desligó de la salida de Villar y responsabilizó a la gerencia

13:09 "Yo no pinto nada, es así", dijo consultado sobre cómo se tomó la decisión de que el arquero paraguayo no siga en Colo Colo.

En entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se desligó de la decisión de haber prescindido del arquero paraguayo P ablo Villar, quien no seguirá en la tienda alba

"Yo puse las razones deportivas, le dije que yo tenía que firmar a otro arquero, pero no quiere decir que tenía que dejar Colo Colo, son cosas diferentes (...) le dije que iba a traer a otro arquero, no que no lo iba a inscribir", dijo en conferencia de prensa esta tarde.

Cuando le consultaron cuáles fueron las razones para no seguir otra temporada con el nacido en Cerrito, pidió que los periodistas se lo consultaran "al gerente deportivo y a la gerencia, que estuvieron involucrados en su decisión (...) yo no pinto nada, es así", aseguró dejando entrever que no tuvo responsabilidad en la salida y que su visión no fue un factor en ella.

Sobre la llegada de Jorge "Mago" Valdivia a Colo Colo , comentó que "la exigencia en Colo Colo es siempre la misma esté quien esté, la venida de Jorge nos puede facilitar un montón de cosas a la hora de atacar. Habrá que complementarlo con los otros grandes futbolistas que tenemos. Queda trabajar en ese ítem".