La U presentó a sus refuerzos y Caroca condenó la violencia tras amenazas

16:19 "Entiendo los descargos de los hinchas, pero no comparto la violencia. Entiendo lo que ha pasado, pero hoy me debo a la ‘U’" dijo el mediocampista con pasado en Colo Colo. También llegaron Francisco Arancibia y regresó Rodrigo Echeverría.

Universidad de Chile presentó oficialmente este miércoles al volante Rafael Caroca, al extremo derecho Francisco Arancibia y al centrocampista Rodrigo Echeverría como sus primeros refuerzos para la disputa del Torneo de Transición 2017, campeonato donde el elenco azul buscará el bicampeonato nacional.

En el CDA se esperaba escuchar la palabra de Caroca sobre las amenazas que recibió de parte de los barristas azules, todo por su pasado en Colo Colo. Recordar que el CDA fue rayado por fanáticos con mensajes amenazantes, algunos de muerte.

“Sinceramente estoy tranquilo. Soy un profesional de este deporte. Entiendo los descargos de los hinchas, pero no comparto la violencia. Entiendo lo que ha pasado, pero hoy me debo a la ‘U’ y estoy convencido de la decisión que tomé", indicó el ex Deportes Iquique.

"El tema de expresarse es lo que no comparto. La violencia no ayuda en nada y voy a sacrificarme para algún día cambiar la imagen", agregó el jugador formado en el ‘Cacique’ y que defendió la casaquilla alba en tres períodos (2008, 2009-2010 y 2012-2013).

Consultado por unas declaraciones pasadas, cuando señaló que era “colocolino a muerte”, Caroca explicó aquello: “Hubo un periodo en mi carrera de inmadurez, pero soy agradecido de mi formación. Hay que ser cuidadoso, porque uno no sabe de las vueltas de la vida. Solamente me queda ser un buen compañero y aportar para que se gane".

Por otro lado, el director deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, reconoció que están en la búsqueda de un delantero de primer nivel para ocupar el lugar dejado por Felipe Mora, goleador del Torneo de Clausura y pieza clave en el título de la escuadra de Ángel Guillermo Hoyos.

“Hemos hecho un seguimiento. Estamos preparados en función del jugador que necesitamos. Vamos a empezar a negociar ya con este delantero que nos puede permitir completar el plantel. En el semestre anterior conversamos”, declaró.

“Buscaremos la mejor capacidad futbolística, siempre sin rehusar la humana. Ya sea en un joven de 18 o en uno de 37. Se va a buscar el mejor perfil, pero también humano, para poder crecer. El análisis de un jugador no pasa solamente por una situación futbolística”, sentenció.