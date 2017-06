Arsenal felicita a Alexis por el gol histórico e hinchas le piden que no se vaya

A los 6 minutos del duelo entre la selección chilena y Alemania por la Copa Confederaciones, Alexis Sánchez entró a la historia al anotar el 1-0 parcial y convertirse con 38 tantos, en el goleador histórico de La Roja.

Su club, el Arsenal de Londres, lo felicitó por el logro y llamó a los hinchas a dejarle sus saludos a través de un mensaje en Twitter.

En respuesta, los londinenses reaccionaron y entre las múltiples respuestas, varias le proponen al tocopillano, firmar un nuevo contrato con los “gunners” u otros que francamente le planteaban “no nos abandones”.

Ello, debido a que la prensa europea rumorea que Sánchez no renovará con Arsenal y ha fijado como su más probable destino el Manchester City que dirige Pep Guardiola.

He's just become @LaRoja's record scorer - now we'd like your congratulations messages for @Alexis_Sanchez



Use #FelicitacionesAlexis ???? pic.twitter.com/RIRKBSpNoI