Portugal derrotó 4-0 a Nueva Zelanda y pasó a semis como líder del grupo A

Portugal avanzó a las semifinales de la Copa Confederaciones tras ganarle a Nueva Zelanda en la última jornada del Grupo A.

Los portugueses golearon 4-0, con lo que avanzaron a la siguiente fase como el primer lugar del sector con 7 puntos, los mismos que registró México pero más goles a favor.

Portugal venció a Nueva Zelanda con goles de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Andre Silva y Nani a los 33, 37, 80 y 91 minutos.

En la siguiente fase, México enfrentará al primer clasificado del Grupo B, mientras que Portugal jugará con el primero de ese sector, que se definirá el domingo con los partidos entre Alemania-Camerún y Chile-Australia.

Chile y Alemania registran cuatro puntos cada uno, mientras que Australia y Camerún tienen una unidad.

TEAM NEWS | Here is the Starting 1?1? for @NZ_Football ???? #NZLPOR #ConfedCup pic.twitter.com/Zb4lhboEXt

#NZLPOR | And this is the @selecaoportugal team that they will be facing in Saint Petersburg ???? #ConfedCuppic.twitter.com/qs3kSB7ewI