Arturo Vidal revivió el cabezazo desde el suelo: "Dentro de la cancha hago lo que sea necesario"

Fue una de las jugadas más llamativas del encuentro entre Chile y Australia y la génesis del empate de la Roja.

En el minuto 67 y tras una jugada en ataque de Chile, Australia intenta salir jugando, pero el volante cabecea desde el suelo para rearmar el ataque nacional, el que finalmente capitalizó en gol, Martín Rodríguez.

En conversación con La Tercera, el "rey" Arturo revivió la jugada que originó el empate chileno.

"La improvisé: fue una jugada en que le metí la pelota a Alexis y terminé en el suelo y, como me di cuenta de que me taparon el pase, entonces le metí la cabeza. No es primera vez que hago algo así", dijo Vidal.

El mediocampista del Bayern Munich, insistió además, en que su intención fue apurar la jugada. "Lo que pasa es que como me cortaron el paso, entonces lo que hago es apurar la pelota".

"Claro que los rivales se sorprenden, no se espera algo así", dijo Vidal, quien además planteó que "nunca siento miedo, dentro de la cancha hago lo que sea necesario".