Chapulín: "En ningún momento yo insulto a Herrera"

Mario Moreno alias el "Chapulín", el rostro más visible de la denominada "Marea Roja" que acompaña a la selección chilena, salió a aclarar los insultos que recibió el arquero de la U, Johnny Herrera, quien fue el titular en los duelos iniciales de la Roja en la Copa Confederaciones.

Moreno negó que quienes insultaron al arquero formen parte de la agrupación y, dijo que él no insultó a Herrera y que eso se demuestra en el video que se ha viralizado y por el que se conoció el caso.

En dichos a LUN , Moreno sostuvo que "dos o tres hinchas de la Garra Blanca (barra de Colo Colo) que estaban muy cerca mío, más un hincha de Católica empiezan a insultar a Johnny Herrera y él les responde con un "Pato Yáñez". A mí me da lo mismo lo que hagan, pero está claro ahí que en ningún momento yo insulto".

"Tampoco puedo andar parando a gente que insulta a jugadores que no son de su equipo. Acá yo no soy el líder de nada (...) no son parte de la 'Marea Roja'", dijo el "Chapulín.