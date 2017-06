Serena Williams muestra desnuda su embarazo y se defiende de McEnroe

La tenista Serena Williams (35) es la protagonista de la portada de agosto de la revista Vanity Fair y lo hizo de una manera espectacular: mostrando desnuda su primer embarazo

Las fotografías fueron tomadas por la connotada fotógrafa Annie Leibovitz.

La número 4 del ATP, que contó hace poco que ganó el Open de Australia estando embarazada; tendrá su primer hijo con el ex fundador de Reddit, Alexis Ohanian, y reveló que aún no tiene nada preparado: "No sé qué voy a hacer con un bebé. No tengo nada, no he hecho absolutamente nada en la habitación del bebé".

La pareja planea casarse en otoño (del hemisferio norte), después de que nazca la guagua.

Ayer la tenista tuvo un altercado tuitero con el ex tenista John MacEnroe, quien aseguró que si Williams jugara con hombres, sería la número 700 del mundo, no la 4.

Ella respondió: "Querido John, te respeto pero déjame al margen de tus declaraciones que no están respaldadas por hechos".

“Nunca he jugado contra un jugador en el circuito de los hombres y no tengo tiempo", escibió la ganadora de 23 Grans Slam.

"Respeta mi privacidad mientras intento tener un bebé. Que tenga un buen día, señor".

McEnroe, en tanto, se ha negado a ofrecer disculpas asegurandonque jamás quiso crear una controversia.