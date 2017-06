Vidal y el falso insulto a Cristiano Ronaldo: "No podría referirme así sobre un colega"

El volante de la Roja Arturo Vidal salió a despejar la polémica por unos dichos suyos, en los que supuestamente insultaba al portugués Cristiano Ronaldo, y los que resultaron ser una mala traducción por parte de algunos medios europeos

La confusión se generó luego que el "Rey Arturo" analizara el duelo de mañana con los lusos, expresando que "no hay ningún cuco en Portugal".

La frase, que claramente hacía alusión a no tenerle miedo al actual campeón de Europa, fue interpretada como no tener "coco", o no ser avispado. Incluso se llegó a poner las siguientes palabras en la boca del mediocampista: "Cristiano es un vivo, para mí no existe".

En conversación con LUN , el jugador del Bayern Munich negó haberse referido en esos términos al crack de Portugal y del Real Madrid.

"Jamás dije esa mentira. Jamás lo traté así, no podría referirme así sobre un colega. Estoy agradecido de Cristiano Ronaldo y se merece todo mi respeto", expresó.

De hecho, Vidal recordó un "bonito gesto" que tuvo CR7 con su hijo Alonso, con quien se sacó una foto y a quien le firmó una camiseta durante el partido de alemanes y españoles en la Champions League.