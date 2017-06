Australia le deseó buena suerte a Chile en el duelo de esta tarde ante Portugal

La pusieron complicada, hicieron ver mal a la Roja y la privaron de la posibilidad de liderar el Grupo B de la Copa Confederaciones y de evitar a Portugal en la semifinal.

Sin embargo, la selección de fútbol de Australia, tras empatar 1-1 con Chile, parece haber marcado su preferencia para el duelo de esta tarde entre los lusos y la selección Chile y, por medio de un mensaje en su cuenta en Twitter, desearon suerte a la Roja.

El mensaje lo acompañaron con una fotografía de un abrazo entre su máxima estrella, Tim Cahill y el goleador histórico de la selección nacional, Alexis Sánchez.

Best wishes to @LaRoja for their #ConfedCup semi-final against Portugal. Good luck. ?? pic.twitter.com/Rv6h7Ic5zl