Alexis Sánchez: "Disfruten y siéntanse orgullosos de esta generación"

El delantero nacional Alexis Sánchez exteriorizó sus sensaciones por el paso del seleccionado chileno a la final de la Copa Confederaciones de Rusia, luego de vencer por penales 3-0 a Portugal con una gran actuación del golero y capitán Claudio Bravo.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Niño Maravilla’ escribió sobre el avance de la ‘Roja’ a la definición del torneo de los campeones, tras dejar en el camino a Cristiano Ronaldo y compañía, actual campeón de Europa.

"No importa quién sea el goleador histórico, el mejor arquero de la historia de Chile o la generación dorada... Al final, si no NOS apoyamos entre todos los chilenos, nadie lo hará por nosotros…Futbolistas, ex futbolistas, periodistas, etc, disfruten y siéntanse orgullosos de esta generación. Al final de todo dejamos de ser futbolistas y todos se olvidan. Vendrán otras generaciones, y espero poder disfrutarlos, apoyarlos y querer lo mejor para ellos, tal como nosotros lo hacemos para ustedes . Vamos CHILE", indicó junto a una foto del ‘montoncito’ del plantel al finalizar la tanda de penales.

Luego, el ‘7’ del combinado de Juan Antonio Pizzi publicó una imagen en la que aparece con Claudio Bravo durante el choque con los lusos. "Con el Capitán América, Gran amigo y compañero", escribió Sánchez.

La máxima figura del Arsenal FC estuvo cerca de darle el triunfo a la ‘Roja’ en el primer tiempo suplementario, con un cabezazo que se fue pegado el palo derecho de Rui Patricio, y luego estuvo certero para marcar el tercer lanzamiento penal en la tanda decisiva, donde Bravo estuvo magistral.