Ex réferi argentino sospecha del arbitraje y dijo que omisión del VAR en penal contra Silva “no fue ingenua”

En una sucesión de comentarios en su cuenta de Twitter, el ex árbitro argentino Javier Castrilli dijo sospechar de la no aplicación del sistema de asistencia al réferi VAR en el penal no sancionado a Chile ante Portugal.

“La omisión del VAR en el penal a Silva no es ingenua” dijo Castrilli, quien además instó a los dirigentes, tanto del fútbol chileno, como de la Conmebol, a defender los intereses deportivos de la selección.

La omisión del VAR en el penal a Silva no es ingenua… que la grandeza de Bravo no eclipse la manipulación que pudo haber despojado a Chile — Javier Castrilli (@castrillijavier) 29 de junio de 2017

Tal vez el fútbol de Chile cuente con el mejor equipo de toda su historia. Que sus dirigentes sepan protegerlo d injusticias como c/Portugal — Javier Castrilli (@castrillijavier) 29 de junio de 2017

La CONMEBOL debe defender intereses de Chile. El intento de despojo con omisión de VAR fue intento que no pudo consumarse por enorme Bravo — Javier Castrilli (@castrillijavier) 29 de junio de 2017

Además, Castrilli levantó sospechas sobre la no aplicación del sistema, que se encuentra a prueba durante este torneo y, responsabilizó al árbitro uzbeko, Ravshan Irmatov, por el fallo.

Si tiene 4patas, mueve cola y ladra: es un perro…la omisión del penal a Chile teniendo el VAR difícil de explicar para FIFA en este torneo — Javier Castrilli (@castrillijavier) 29 de junio de 2017

El "amigo" Irmatov operó en el VAR…aquel que perjudicó a Uruguay frente a Holanda en semi de Sudáfrica. Sudamericanos frente a europeos… — Javier Castrilli (@castrillijavier) 29 de junio de 2017