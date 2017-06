Luciano Aued en la UC: "Me pone feliz llegar a uno de los grandes de Chile"

El mediocampista argentino Luciano Aued, segundo refuerzo de Universidad Católica para los desafíos del segundo semestre, se declaró feliz este viernes de defender “a uno de los grandes de Chile” y aseguró llegar “con muchísima competencia y ritmo” al conjunto cruzado.

La UC llegó finalmente a un acuerdo con el volante de 30 años, quien este fin de semana aterrizará en Santiago para someterse a las pruebas médicas y luego firmar un contrato por dos años y medio con el elenco de la franja.

Consultado por los conocimientos que tiene de su nuevo club, el ex Racing Club declaró al sitio oficial de los cruzados que “todos los comentarios del club han sido muy buenos, me han hablado maravillas: que es un club muy ordenado, uno de los grandes de Chile y eso me pone feliz. ‘Tito’ Noir me habló muy bien, que llegó hace unos días acá a Racing y me habló de un gran club, que se trabaja con mucha seriedad, respeto y hambre de lograr grandes cosas. Espero sumarme pronto y ayudar para que juntos podamos conseguir muchos más objetivos”.

Además, Aued aseguró arribar a la tienda precordillerana bien preparado en el aspecto físico y futbolístico. “Jugué (por Racing) todos los partidos de la temporada, sumado a los jugados por Copa Sudamericana. Estoy con mucha competencia, he faltado solamente a un solo partido, así que llego con muchísima competencia y ritmo, muy bien por ese lado. Sé que hay una final por delante que tiene el club, espero estar a disposición ya del técnico si es que lo requiere para estar en la Supercopa”, dijo.

En cuanto a las metas a conseguir con la UC, el seleccionado argentino en 2011 indicó que “los objetivos personales van de la mano con los grupales, así que espero poder estar a la altura en un club tan grande como Católica y lógicamente conseguir grandes cosas. Sé que el torneo no falta mucho para que comience y hay una final contra Colo Colo, son grandes objetivos por delante y estoy feliz, entusiasmado por todo esto. Espero cumplir con las expectativas que genera mi llegada y esperamos juntos lograr grandes cosas”.

Para finalizar, el trasandino le dejó un mensaje a la hinchada cruzada: “Agradecerle por la confianza, ya me han empezado a llegar mensaje de hinchas de Católica contentos por mi llegada, así que les agradezco desde ya confiar en mí y espero poder responderles dentro de la cancha, con mucho esfuerzo y sacrificio, jugando bien al fútbol, que estoy seguro que es lo que quieren, así que pronto nos veremos y empezaremos una linda etapa juntos”.