Fernando Santos: "La victoria de Portugal fue justa"

El entrenador de la selección de Portugal, Fernando Santos, calificó este domingo como "justa" la victoria de su equipo por 2-1 ante México en el partido por el tercer puesto de la Copa Confederaciones de Rusia.

En la rueda de prensa post partido, el estratega luso declaró que "México lo dio todo en los últimos minutos. Pero fue una victoria justa para Portugal". Consignar que el actual campeón de Europa debió remontar un gol en contra en el Estadio del Spartak de Moscú y finalmente se impuso en la prórroga.

"Primero querría felicitar a mis jugadores por la actitud con la que han jugado. Es un privilegio trabajar con un grupo así. Lo dieron todo para ganar", afirmó Santos.

Después de errar un penal en la primera mitad, Portugal logró el empate en el tiempo de descuento con un gol de Pepe. En el alargue se impuso al transformar Adrien Silva un segundo penal. México se había adelantado a los 54' con un autogol de Luis Neto.

El DT y la plantilla de México se quejó de un posible penal en los minutos finales de la prórroga y protestó que la jugada no fuera revisada por el video. Santos no quiso entrar en la polémica. "No sé si fue injusto para México", sentenció.