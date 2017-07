Marcelo Díaz: “Mi error fue muy grande, me toca sufrir”

El volante de la selección chilena, Marcelo Díaz, quien cometió un fallo que costó el único gol con el que Alemania venció a Chile en la final de la Copa Confederaciones, se refirió a la derrota de la Roja.

“Mi error fue muy grande, me toca sufrir, pero no tengo dudas de que me voy a levantar” dijo “Carepato”.

Díaz, quien en el minuto 21 perdió el balón en la salida, lo que generó el tanto de los germanos, dijo además que “un error personal impide que nos llevemos tan preciado título. Un error lo comete cualquiera y me tocó a mí”.

El volante además dijo que la selección debe enfocarse en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. “El fútbol da revanchas y nos queda pelear la clasificación al Mundial”, sowstuvo.