Mujer denunció que Maradona la acosó en un hotel en Rusia

Una mujer acusó a Diego Maradona de haberla acosado en la habitación de un hotel en Rusia.

Tras la final de la Copa Confederaciones, la periodista Ekaterina Nadolskaya quiso hacerle una entrevista al argentino, con quien antes había compartido en un restaurante.

Según su relato, el astro la expulsó de su cuarto, luego de sacarse parte de su ropa y de ofrecerle 500 euros para tener relaciones.

"Yo estaba en su cuarto y llamó a sus guardaespaldas, que me sacaron de la habitación. No entendí lo que pasó. Le dije que solo saldría de allí con la Policía y él llamó a su personal de seguridad", afirmó en un video publicado por el sitio ruso Life.

"Él intentó meterse conmigo. No pude llamar a la policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo", agregó.

Nadolskaya descartó iniciar acciones legales contra Maradona. "No quiero su dinero, ni una disculpa. Ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más", enfatizó.