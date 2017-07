Ex novio de Antonella Roccuzzo: "Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi"

El viernes pasado el futbolista argentino Lionel Messi se casó con Antonella Roccuzzo, a quien conocía desde niña y con quien ya formó una familia. Y aunque parecía que la relación había sido constante entre su infancia, lo cierto es que hubo una pausa, donde incluso se llegaron a otras relaciones.

Es que según lo publicado por AS , el estrecho vínculo de infancia entre Messi y Roccuzzo se cortó cuando el futbolista se fue a España para integrarse al Barcelona. Allí, ambos decidieron quedar como "amigos", pese a que el amor entre ambos era evidente.

En ese tiempo, Antonella tuvo otra pareja, de la cual se desconoce su identidad y de la que se tienen algunas pocas fotos que los muestran juntos.

Aquel romance duró muy poco, ya que Messi volvió a Argentina y ella corrió a sus brazos. Desde allí nunca más se separaron y formaron su hogar en Europa criando a sus hijos Thiago y Mateo.

Según la publicación española, el ex de Antonella habría entregado a sus cercanos la siguiente frase: "Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi".