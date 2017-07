Nicolás Jarry se despidió del Abierto de Wimbledon en primera ronda

El tenista chileno Nicolás Jarry (182° de la ATP) se despidió este martes del Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, tras caer en la primera ronda del cuadro principal y en sets corridos ante el experimentado jugador francés Gilles Simon (36°).

El nieto de Jaime Fillol fue de más a menos en su rendimiento y terminó siendo superado en largos pasajes del match por el galo, de 32 años, quien sacó a relucir su mayor experiencia en este tipo de torneos. El marcador benefició al europeo con parciales de 7-6 (4), 6-3 y 6-3, en dos horas y 14 minutos de juego.

La ‘Torre’ desplegó su mejor tenis en la primera manga. Con un correcto juego de fondo y control en sus golpes, el nacional forzó el tiebreak ante un firme Simon. En el desempate, el santiaguino llegó a ponerse en ventaja de 4-2, pero la experticia del francés saldría a flote y terminaría cerrando a su favor el parcial.

Luego, la primera raqueta nacional entraría en un pozo del cual no volvería a salir. Flaqueó con su saque y Simon no daba espacios para sorpresas en el césped londinense. Con dos rompimientos, uno en el segundo y otro en el tercer set, el número 9 del mundo en 2009 y ganador de 12 torneos ATP encaminó sin inconvenientes su triunfo en el All England Lawn Tennis.

Pese a su temprano adiós en el ‘Main Draw’, Jarry se dio el gusto de sumar cuatro partidos en Wimbledon, previamente superó tres encuentros de la qualy, y jugar por segunda vez seguida el cuadro principal de un ‘Grande’. Antes disputó Roland Garros, en Francia, donde también cayó en la primera ronda.

Simon, en tanto, se medirá en la segunda ronda del Grand Slam sobre hierba con el vencedor del match entre el austríaco Dominic Thiem (8°) y el canadiense Vasek Pospisil (75°).