Marcelo Díaz y el apoyo de los hinchas: "Es algo que no me esperé nunca"

El volante de la Roja Marcelo Díaz se mostró agradecido por las muestras de apoyo a su regreso desde la Copa Confederaciones, torneo en que Chile fue subcampeón tras perder 1-0 la final ante Alemania.

El jugador del Celta de Vigo, quien cometió un error en el tanto que le dio el triunfo a los germanos, fue recibido por varios hinchas en el Aeropuerto de Santiago.

"Es algo que no me esperé nunca, que es lo que me llena de orgullo y me siento muy querido en este momento. Así que tengo que agradecerle a la gente que de alguna u otra forma se ha manifestado, en las redes sociales, llegando al aeropuerto, arriba del avión", señaló el ex Universidad de Chile a 24 Horas.

Díaz reconoció que su fallo fue "el momento más complicado, pero ya pasó por lo menos. Hoy me tomo las vacaciones que me corresponden y hay que seguir adelante, esto continúa".

Por el futuro del equipo tras perder la copa, el mediocampista expresó que "vamos a a dar la vida por estar en el Mundial. El próximo mes tenemos compromisos muy importantes que disputar".