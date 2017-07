Pinilla previo a partir a Italia: “No hay nada concreto con la U”

El delantero nacional Mauricio Pinilla descartó este miércoles tener un completo acuerdo con Azul Azul para defender la casaquilla de Universidad de Chile durante la Copa Chile y el Torneo de Transición 2017.

El ariete de 33 años viajó esta mañana a Italia para decidir su futuro en el Genoa FC, cuadro donde vive su segundo período y donde suma cinco goles en 27 partidos.

En el Aeropuerto Internacional de Santiago, ‘Pinigol’ se refirió a su futuro y desmintió de entrada tener todo listo para volver a defender la casaquilla de la ‘U’, club donde se formó y debutó profesionalmente en el año 2002.

“El tema de la ‘U’ se ha dado en 2015, 2016 y 2017, pero con tantas conversaciones no se ha podido dar. Hoy no hay nada concreto”, expresó el bicampeón de América con la ‘Roja’ en diálogo con Cooperativa.

En cuanto a su viaje a Italia, Pinilla aclaró que “lo hago porque tengo contrato con mi club y me presentaré como está estipulado el 6 de julio. Veremos las pretensiones de mi equipo y voy a respetar ese contrato”.

“No he tenido indicación de que no vayan a contar conmigo. En base a eso manejaremos las posibilidades. Cualquiera novedad que me hagan saber, manejaré mi futuro”, complementó.

Pese a ir con la idea de cumplir su contrato con la tienda ‘grifone’, el delantero aclaró que “la ilusión de jugar en la ‘U’ está desde que me fui. Todos los jugadores quieren volver a su casa en algún momento”.