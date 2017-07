Nicolás Maturana en Colo Colo: "Me falta conocer mejor a los compañeros"

15:23 "La pretemporada ha sido dura, no hay excusas para no andar bien física y futbolísticamente en el campeonato", afirmó.

El mediocampista nacional Nicolás Maturana se refirió a sus primeras semanas como nuevo jugador de Colo Colo, de cara a la Copa Chile, Supercopa nacional y el Torneo de Transición, reconociendo que “me falta conocer a mis compañeros”.

Tras el claro triunfo albo este mañana por 6-1 en amistoso sobre Unión Compañías, de la Tercera División B, el jugador que fue presentado el pasado 20 de junio en Pedrero se refirió a los trabajos de pretemporada que realiza el ‘Cacique’ en la Cuarta Región.

"La pretemporada ha sido dura, no hay excusas para no andar bien física y futbolísticamente en el campeonato. Nos falta todavía y me falta conocer mejor a los compañeros. Lo hicimos bien y esperamos el sábado hacerlo bien y ganar", expresó el ex Palestino y Necaxa de México.

Respecto a la posición en que lo ocupó Guede hoy, como extremo por izquierda, el formado en Universidad de Chile señaló que "venía de jugar poco en México y de a poco voy a retomar mi físico y nivel. Hace tiempo que no jugaba ahí pero tengo que jugar donde el 'Profe' me pida. Donde sea lo tengo que hacer bien para ser titular".

Recordar que Maturana se suma al centrocampista ofensivo Jorge Valdivia, al arquero argentino Agustín Orión y el lateral derecho Óscar Opazo como las nuevas caras de los albos para los próximos desafíos.