[VIDEO] De Paul fue "secuestrado" por sus compañeros de la U durante una conferencia de prensa

Fernando de Paul, arquero de Universidad de Chile, fue protagonista este viernes de una divertida conferencia de prensa en el CDA al momento de entregar algunos detalles de la preparación azul de cara a la Copa Chile y el Torneo de Transición 2017.

Cuando enfrentaba las preguntas de los medios, el ex guardameta de San Luis de Quillota se vio sorprendido por la presencia de algunos de sus compañeros, quienes encapuchados lo tomaron del cuello y lo ‘secuestraron’, en una broma que generó las risas en la sala de prensa.

Además, el meta argentino se declaró capacitado de tomar el lugar del titular Johnny Herrera en la Copa Chile, jugará en el estreno ante Ñublense por la primera ronda, e incluso tuvo positivos conceptos para su compañero en el arco de la ‘U’.

“Tengo delante de mí a un referente del club y un muy buen arquero. Por más que no me toque jugar, sigo creciendo. Tengo que transmitirle al cuerpo técnico y a mis compañeros que si Johnny no está, yo puedo responder de gran forma”, expresó.

Luego, al ser consultado de la situación del técnico Ángel Guillermo Hoyos, quien veía la conferencia del golero, De Paul indicó entre medio en serio y medio en broma que “yo tengo mi contrato, así que eso mucho no me preocupa. Siempre que él esté contento, es muy importante que siga junto a su cuerpo técnico porque nos ha ido muy bien. Esperamos seguir mejorando todos”.

"La verdad que el cuerpo técnico, yo lo quiero mucho a 'Guille', de hace tiempo, él lo sabe", agregó.

Para finalizar, el portero de 26 años se refirió a lo que será la participación del elenco colegial en la Copa Chile. “Tenemos que afrontar este torneo con la misma humildad que nos caracteriza. Con perfil bajo y mucho trabajo. Es muy importante ganar, pero también cómo se gana…en realidad esa frase se la escuché a alguien y me gustó, yo no sé de esto. Creo que fue a Latorre”, sentenció.