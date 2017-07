[VIDEO] Romelu Lukaku sorprendió a Pogba diciéndole que mañana se ven en el entrenamiento del Manchester United

Manchester United dio este sábado uno de los primeros grandes golpes del mercado de pases al fichar al delantero belga Romelu Lukaku.

"El Manchester United se complace en anunciar que acordó un monto con el Everton para la transferencia de Romelu Lukaku”, dice en un comunicado el equipo, que no ofreció detalles de la transferencia.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo