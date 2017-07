Wayne Rooney regresó al Everton luego de 13 años

Wayne Rooney dejó el Manchester United y regresó a Everton, equipo en el que debutó en la Liga inglesa de fútbol a los 16 años, según confirmó hoy el club de la ciudad de Liverpool.

A los 31 años y después de convertirse en el máximo goleador de la historia del Manchester United, Rooney dejará el conjunto que dirige el portugués Jose Mourinho para unirse al Everton, equipo en el que jugó 77 partidos y anotó 17 goles entre 2002 y 2004.

El Everton confirmó que Rooney selló un contrato por dos temporadas, aunque no reveló el monto.

"Él ama al Everton y estaba desesperado por volver", destacó el holandés Ronald Koeman, entrenador del equipo. "Todavía tiene 31 años y no tengo dudas sobre sus cualidades. Es fantástico que esté aquí", añadió.

