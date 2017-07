Diego Rivarola: "Ojalá Pinilla llegue a la 'U', él quiere mucho al club"

El asesor de marketing de Azul Azul, Diego Rivarola, espera que Mauricio Pinilla destrabe cuanto antes la situación en el Genoa italiano y concrete su retorno a Universidad de Chile para la disputa del Torneo de Transición 2017.

La directiva del elenco europeo afirmó a mitad de semana que el ariete de 33 años no saldrá gratis de la península y además que está considerado en el equipo con miras a la campaña 2017-2018 de la Serie A.

“Es uno de los delanteros importantes y de ninguna manera Pinilla saldrá gratis del Genoa, tampoco en condición de jugador libre. Su pase es nuestro y es uno de los activos que tiene el club", indicó la tienda ‘grifone’.

Consultado por el caso de ‘Pinigol’, Rivarola declaró en diálogo con El Gráfico que “hay posibilidad, ojalá que se dé por él, porque es un jugador que quiere mucho al club, pero la verdad es que no tengo la certeza de que eso sea efectivo al final".

“Todo jugador que pasó por la U, no me cabe duda que va a querer volver y ojalá retirarse en la U. Por ejemplo, Felipe Seymour tuvo la posibilidad y me lo comentó, estaba totalmente feliz de estar acá, muy contento y yo imagino que para Mauricio es lo mismo, yo he hablado con él y lo único que quiere es volver al club", agregó.

Incluso, el hoy dirigente de la concesionaria azul recordó cuando formaba dupla de ataque con Pinilla. “Jugamos juntos cuando estaba recién saliendo. Mauricio es un jugador totalmente identificado por la ‘U’ y segundo sus goles, él es un goleador, si está bien en sus condiciones puede ser un completo aporte para el equipo”, sentenció.