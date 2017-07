Marisela Santibáñez dijo que Johnny Herrera salió a "cortar mariposas" ante Camerún y que tiene "inteligencia emocional precaria"

En una entrevista con La Tercera, la actriz y reconocida hincha de Colo Colo, Marisela Santibáñez se refirió a su pasión por el fútbol y disparó contra el arquero y capitán de la U, Johnny Herrera.

En la conversación y al ser consultada por los dichos del golero azul, quien dijo durante la Copa Confederaciones que para él era más importante defender el arco de la U que el de la selección, Santibáñez dijo que "con él tuve una mala experiencia, porque no me firmó una camiseta para un niño de tres años, pero creo que la madurez y el tiempo permite darte cuenta de los errores cometidos".

"Cuando vas a un partido de Chile, reemplazando al arquero titular y sales a cortar mariposas en ese gol anulado ante Camerún, llegaron una serie de críticas, pero él no puede reaccionar así, no puede quedarse con 20 críticas si 100 mil lo apoyan. Eso lo hace un hombre de una inteligencia emocional precaria y tiene que trabajarla" dijo la actriz.

Santibáñez, además, disparó contra los comentaristas deportivos de quienes dijo "no tienen huevos ni personalidad para decir lo que piensan o qué equipo les gusta para no quedar mal con la hinchada rival"

La actriz dijo también que ella no pierde la pasión por el fútbol "quizás el cuento mediático que he tenido con lo valiente que he sido para defender los colores, a diferencia de otros comunicadores importantes del fútbol, que son cagones y no dicen de qué equipo son. Para mí es una fiesta y la disfruto a concho".